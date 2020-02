Live non è la D’Urso

Can Yaman, fisico mozzafiato, è diventato celebre in Italia con la soap “Bitter Sweet” in onda su Canale 5. L’attore turco è stato ospite a Live Non è la D’Urso nella puntata di domenica 23 febbraio. “Grazie anche a tutti coloro che mi hanno accolto con affetto. Milano è stato un viaggio emozionante per me…” scrive l’attore sul suo profilo Instagram postando una foto che lo vede sul divanetto accanto a Barbara D’Urso.

Scatta il gossip sul divanetto galeotto di Barbara D’Urso e Can Yaman

Divanetto galeotto! E’ proprio lì che scatta il gossip. Barbara D’Urso scarta un cioccolatino che viene dalla Turchia che Can Yaman le ha portato. “Si è sciolto, ti aiuto?” le dice l’attore turco. “Questa è una cosa molto se*y che stiamo facendo” risponde Barbara D’Urso, per poi offrirgli il dolcetto direttamente nella bocca, leccandosi gustosamente le dita.

La conduttrice mostra al suo ospite Can Yaman, una clip dove l’attore è in giro per Milano tra le fan in delirio, concedendo selfie e abbracci a tutte. Yaman, educato, colto e soprattutto bello come il sole. “L’accoglienza è stata ottima, era incredibile!” commenta l’attore. “Fai una promessa alle ragazze che sarebbero venute qua e non hanno potuto per l’allarme coronavirus in Lombardia e le capisco. Cosa vuoi promettere? Che torni da me un’altra volta?” dice la D’Urso. “Speriamo, vorrei vivere in Italia! Perchè no!” risponde l’attore.