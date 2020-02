Samanta Togni matrimonio con Mario Russo. La bella Samanta continua a spezzare cuori. Dopo Mirko Gozzoli, Stefano Bettarini, Nicola Paparusso e Christian Panucci, la bella Samanta oggi sposerà Mario Russo. Come già annunciato dalla ex ballerina di Ballando con le Stelle, oggi celebrerà il matrimonio con Mario Russo.

Samanta Togni matrimonio galeotto con Mario

Le nozze si sono celebrate oggi, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 17 nella cittadina di Narni, in provincia di Terni, in Umbria, dov’è nata Samanta Togni. Al lieto evento, tenuto al Mulino Eroli di Narni, celebrato dal sindaco Francesco De Rebotti. Al matrimonio, di 140 invitati, non sono mancati amici e colleghi della ballerina. Testimone di nozze della sposa il coreografo Giampiero Gencarelli, arrivato insieme al collega della sposa Raimondo Todaro. Tra gli invitati alle nozze l’amico di sempre Samuel Peron, Milly Carlucci e tanti altri vip.

Incerta, invece, la presenza degli altri ballerini storici di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. La Togni ha celebrato le nozze con Mario Russo, in quel del Mulino dei Marchesi Eroli. Al fianco della ballerina il figlio 18enne Edoardo, nato dal matrimonio con Mirko Trappetti, quando era giovanissima. “Mio figlio è introverso, quindi inizialmente è rimasto interdetto. Con Mario ci siamo conosciuti a luglio, ad agosto mi ha fatto la proposta di matrimonio. Mio figlio è partito frenato, ora è molto felice per me, si è aperto e si confrontano”, ha dichiarato a Caterina Balivo a Vieni da me.

Samanta Togni matrimonio con Mario Russo

Samanta Togni matrimonio a Narni: abito da sposa bianco e cappello a cilindro

Samanta Togni per il giorno delle nozze con Mario ha scelto un abito da sposa singolare. Si tratta di un tailleur bianco molto semplice. La sposa è arrivata alle nozze a bordo di una Bmw. Tra gli accessori la ballerina ha indossato un cappello bianco a cilindro contornato da un velo di organza.

Samanta Togni e Mario Russo: Galeotto l’incontro in treno sulla tratta Napoli-Roma

Samanta ha incontrato il suo promesso sposo a bordo del treno nel tratto Napoli-Roma. Dopo essersi seduta in un posto che non era il suo è stata costretta a spostarsi. Ha cercato un posto libero dove sedersi. Il fato ha voluto che proprio di fronte a lei era seduto il chirurgo plastico Mario Russo.