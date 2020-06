Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è pronta al suo rientro in Televisione a «Ogni Mattina» su TV8 inviata speciale di Adriana Volpe

Aurora Ramazzotti seguitissima su Instagram con 1.9 mila follower finalmente tornerà in Tv. I fan già in trepidazione per la notizia hanno iniziato il conto alla rovescia sino al 29 giugno, data in cui la Ramazzotti tornerà appunto sul piccolo schermo. Durante la quarantena, trascorsa a casa della mamma, Aurora ci ha tenuto compagnia sui social con piccole gag e momenti di vita privata.

Esilarante anche l’ultima performance di Aurora Ramazzotti che la vede nelle vesti di complice per “Le Iene”nello scherzo a mamma Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti inviata di Adriana Volpe su TV8 a «Ogni Mattina»

A poco più di dieci giorni dall’inizio del nuovo programma di Adriana Volpe “Ogni mattina”, che la stessa condurrà assieme ad Alessio Viola su TV8, Gabriele Parpiglia rivela i nomi delle inviate speciali del programma quotidiano succitato: “Aurora Ramazzotti e Flora Canto“.

Aurora andrà in giro per l’Italia per poi collegarsi con lo studio ed Adriana Volpe.

Un momento emozionante questo per la giovane Ramazzotti che però viene intaccato dalle critiche che riceve, critiche che hanno accompagnato la carriera di Aurora sin dall’inizio. Sono molti infatti che attaccano la Ramazzotti accusandola di godere di alcuni privilegi considerati i suoi genitori.

Aurora si sfoga sui social contro gli attacchi

Aurora si sfoga sui social contro gli attacchi e dichiara: “Chiudo così questo inizio giornata all’insegna dei ricordi. Con una mia riflessione, per chi in questo paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell’arte da un genitore a un figlio. È una questione di pelle, di cuore. Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato”.

“Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta. Ma se c’è una cosa certa è proprio questa: la passione dei suoi genitori sarà sua per sempre. E in qualche modo è già incisa nel suo destino”.

Sfogo subito condiviso dalla figlia di Pino Daniele, Sara.