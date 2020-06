Dopo tanti anni in Rai al fianco di Giancarlo Magalli, l’ex Grande Fratello Vip 4 e conduttrice televisiva Adriana Volpe è pronta a tornare sul piccolo schermo

Adriana Volpe torna in Tv dal 29 giugno su TV8. Imminente ormai l’inizio del programma «Ogni Mattina» affidato alla Volpe da Tv8. Trepidante e ansiosa per l’inizio di questa nuova avventura, la Volpe condivide la sua gioia ed emozione con il mondo del web su Instagram e posta uno scatto in studio per testimoniare l’inizio delle prove.

Nella didascalia Adriana Volpe scrive: “Voglio condividere con voi l’emozione/sciupón del primo giorno di prove per “Ogni Mattina“. Siamo pronti ai blocchi di partenza! Dal 29 giugno vi aspetto tutti i giorni dalle 10 alle 14, ovviamente su Tv8“.

Adriana Volpe condivide l’inizio delle prove di «Ogni Mattina»

Tanta l’attesa per il grande ritorno della bella conduttrice, ex Gieffina Adriana Volpe in Tv. Sebbene abbia cambiato emittente, in particolare dopo la sua partecipazione al reality la Volpe è stata ancor più apprezzata dal pubblico rispetto al passato. Sembrerebbe, infatti, che nella casa la conduttrice abbia fatto emergere delle doti caratteriali sino ad ora celate. Il suo profilo Instagram, dopo la pubblicazione del post per l’inizio delle prove, è stato preso d’assalto da fan e amici che condividono con le la gioia e l’emozione del rientro in Tv.

Le prime “amiche” indiscusse che commentano il post arrivano proprio dal Grande Fratello Vip, una è la vincitrice Paola Di Benedetto che tempesta di cuoricini rossi nei commenti il post della Volpe, l’altra è Carlotta Maggiorana che le scrive: “Bravissima Adri, congratulazioni!“. Impossibile riportarli tutti ma fra i nomi Vip nei commenti leggiamo:” Stefania Orlando, Michele Cucuzza, Samanta De Grenet, Laura Barriales e Valeria Marini”.