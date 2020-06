Vanessa Incontrada tra film e programmi TV: doppio appuntamento

Vanessa Incontrada torna in TV questa settimana con un doppio appuntamento tra film e programmi TV accanto a Gigi D’Alessio e Lino Guanciale

Vanessa Incontrada, dopo una breve assenza dal piccolo schermo, è prontissima a recuperare con un doppio appuntamento che la vedrà protagonista di film e programmi TV la settimana prossima. Per la gioia dei fan, la Incontrada tornerà sabato e domenica con uno show e una fiction che dal 2019 hanno ottenuto un grandissimo successo.

Si tratta di Vent’anni Che Siamo Italiani, varietà condotto dall’attrice e conduttrice accanto al cantautore partenopeo Gigi D’Alessio. Per quanto riguarda la fiction, si tratta di Non Dirlo Al Mio Capo insieme a Lino Guanciale.

Vent’anni Che Siamo Italiani

Il varietà andò in onda su Rai1 il venerdì sera, dal 29 novembre al 13 dicembre 2019 con tre appuntamenti. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno raccontato, con l’intervento dei loro ospiti, i fatti salienti dei loro vent’anni di carriera e di programmi TV. Ad accompagnare il cantautore e l’attrice/conduttrice c’è anche la bellissima orchestra di 26 elementi, diretta dal maestro Adriano Pennino. Quando la trasmissione andò in onda ottenne un successo inaspettato. Pertanto, Rai 1 la riproporrà in prima serata sabato prossimo in replica, con la certezza di ottenere gli stessi risultati dell’anno precedente.

Non Dirlo Al Mio Capo

Altro successo di Vanessa Incontrada è sata la fiction Non Dirlo al Mio Capo. Qui l’attrice ha sorpreso i telespettatori per aver la sua bellissima e divertente interpretazione in coppia con Lino Guanciale. Anch’essa andò in onda lo scorso anno, ma visto il successo, anche in questo caso la Rai sta riproponendo le repliche ogni domenica. Vanessa Incontrada è il suo film con Lino Guanciale erano già andati in onda a maggio, ma i programmi in palinsesto la settimana scorsa hanno subìto una piccola modifica. Infatti domenica scorsa andò in onda la prima puntata di Top 10 (ricollocata al venerdì per la sua seconda puntata), spostata anch’essa per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia. Ma adesso che la programmazione Rai è stata stabilita, si prospettano dei week end di puro divertimento.