« Francesco Bertoli » al serale di Amici 2020. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, al pomeridiano di Amici 19 ad aggiudicarsi l’ultima maglia verde è stato Francesco Bertoli, ammesso al serale che inizierà venerdì prossimo. Il giovane cantante non è nuovo sul piccolo schermo. Ha fatto parte dei Jarvis concorrenti di X Factor 2016, ritiratisi prima dell’inizio dei live. Sciolto dalla band, nel 2018 inizia la sua carriera da solista, fino a mettersi ancora una volta alla prova con una nuova sfida: Amici 19.

Chi è Francesco Bertoli? Vita privata, età, fidanzata

Francesco Bartoli, classe 1996, è nato a Milano dove vive con il papà, a cui è molto legato. Ha fatto della musica la sua unica ragione di vita. A 6 anni ha iniziato a studiato canto e pianoforte. Si definisce riflessivo, anche troppo, e questo lo porta a farsi prendere dall’ansia. È una persona amichevole e non si sente timido, anche se a volte si sente in imbarazzo quando non sa cosa dire.

La musica è l’unica cosa che c’è sempre stata nella sua vita. Il biondo di Amici ha il vezzo di passarsi la mano tra i capelli perché devono essere sempre in ordine come vuole lui. Della sua vita privata non si sa molto. Francesco Bertoli è fidanzato?

Spulciando nella sua vita privata, sui suoi profili social non si trovano foto che possano far pensare ad una possibile relazione sentimentale. Quindi si presume sia ancora single. Con il suo inedito “Buio Pesto” e la maglia verde appena conquistata vola al serale di Amici 2020.