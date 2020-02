Javier Rojas, il ballerino di Amici, voluto e introdotto nel programma di Maria De Filippi da Alessandra Celentano, dopo uno scellerato show, sta incantando tutti con esibizioni da Étoile. Ebbene, il gossip racconta che, il ballerino Rojas, sembrerebbe essere attratto da una bella francesina. Ma… Rojas è veramente innamorato di questa bella francofona? Sebbene l’evidenza conclama un amore in fiore, per noi di gentevip.it, i dubbi ci sono e rimangono.

Javier Rojas è fidanzato?

Siccome il ballerino di Amici, Javier Rojas, non ci convince a pieno, con questa trovata, per nulla originale, nonostante le belle foto, anche sensuali se vogliamo, quindi, per noi, il condizionale è d’obbligo. Perché? Vi ricordate la love story fra la cantante Elodie e il cantante Lele come finì? Beh, per noi, la relazione è fittizia. Preferite preparata?

Javier e Solveig a caccia di gossip?

A voi sembra un film di prima visione? Assolutamente non per noi! Cambiano gli interpreti, sì, vero! La scenografia, però, è vecchia, datata se preferite. Lupus in fabula! Perché? Sveliamo l’alone che avvolge questa vicenda sapida d’amore. Sapete quale mestiere svolge ATTUALMENTE la presunta fidanzata di Javier Rojas? NO?

I sospetti sull’amore di Javier Rojas

Allora, sveliamo l’arcano circa la presunta love story fra Javier Rojas e la francesina. Intanto spulciando il profilo Instagram di lei, la fidanzata, verrebbe fuori che si chiama Solveig Jenselme. 1) è una Fotografa professionista che sponsorizza il suo studio fotografico come se non ci fosse un domani. 2) Le foto postate nei loro profili, seppur sono state realizzate ad hoc, sono degli autoscatti. 3) Di tutto ciò, ad oggi, l’amore fra Javier e Solveig sembra pieno di lacune.

Poco amore, ma tanto business

Salta agli occhi che nel profilo Instagram di entrambi i piccioncini, Javier e Solveig, per la maggior parte delle foto pubblicate, appaiono da soli. Va da sé che la regia sembra un po’ povera di idee. I due presunti fidanzati, nelle immagini che vediamo sui loro rispettivi profili social, non escono mai allo scoperto, ovvero non si trovano mai nei locali pubblici o nei luoghi comuni di tutti i giorni.

Javier e Solveig è amore?

In conclusione. Dopo aver esaminato attentamente le loro gesta social, le date di pubblicazione dei loro scatti non sarebbero progressive e, comunque, sembrerebbero essere state realizzate in concomitanze dell’ingresso di Javier Rojas nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Where is the love?