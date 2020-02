Loredana Bertè giudizi al vetriolo ad Amici: mette ko Gaia, Giada e Martina

Loredana Bertè ad Amici 2020 parte col botto! Anche quest’anno l’artista con la A maiuscola ha infuocato il Serale con la sua schiettezza. Non risparmia mai nessuno nei giudizi, probabilmente anche quest’anno, prima o poi, arriverà a scontrarsi di brutto con qualche concorrente. Ma di sicuro i suoi consigli sono da prendere come spunto per migliorare.

La prima vittima dei giudizi al vetriolo di Loredana Bertè è stata Martina Beltrami, che dopo aver duettato con J-Ax è stata subito messa KO. “Intanto ha stonato… Eh sì, le stonature non si possono mascherare. Dovresti, invece che lamentarti rimboccarti le maniche. A rappare non ci hai nemmeno provato. Hai stonato e basta. Questo basta solo per giustificare nemmeno il tuo atteggiamento” ha dichiarato Loredana Bertè dopo l’esibizione della Beltrami. Il caso ha voluto che Martina è stata la prima eliminata del Serale di Amici 2020.

Loredana Bertè, Amici

E’ la volta di Giulia che si esibisce con Ghali. Le parole di Loredana Bertè sono state: “Lei non si è data totalmente, non si è data per niente. L’ha cantata così”. Ma il giudizio peggiore deve ancora venire. Quando Giulia ha cantato Cu’ mme, brano che hanno portato al successo Mia Martini e Roberto Murolo, la Bertè ci è andata pesante.

Loredana Bertè:“Hai sbagliato perché non hai finito le note basse, per poi esplodere totalmente con un dolore e un sentimento che ti deve spaccare il cuore. Così è cantato questo brano. Hai fatto un’esibizione a metà, senza cuore”.

Anche con Gaia Gozzi che ha duettato con Emma Marrone, Loredana Bertè non è stata, giustamente, per niente tenera. “Ti preoccupi di essere cool invece di essere vera. Tu devi essere te stessa, butta via la maschera. Comunque brava, potresti dare di più”.

Con umiltà, nonostante i fischi a Loredana Bertè, la Gozzi replica alla giudice: “Lo prendo assolutamente come un consiglio, ti ringrazio”. Sul profilo Instagram della Bertè un utente commenta: “Giulia ha dei problemi alla voce lo si è visto anche alle prove. Non doveva cantare la canzone di Mimì. È che non ci voleva ora al serale”. La sorella di Mia Martini cambierà il suo giudizio su Gaia? Lo scopriremo la prossima settimana. L’appuntamento con la seconda puntata del serale di Amici 2020 è per venerdì 6 marzo.