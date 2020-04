L’annuncio di Adriana Volpe: “Torno in Tv” su TV8

Tanti i rumors per un probabile rientro in televisione di Adriana Volpe a confermare il gossip lei stessa. Dopo tanto parlare, il rientro in Tv di Adriana Volpe è confermato. Il gossip che avevamo lanciato il 12 Marzo 2020 e il 17 Marzo 2020, quando la conduttrice televisiva era ancora nella Casa del GFVIP 4, si è palesata. Su Instagram durante la diretta con Andrea Montovoli: “Anticipo… Ma presto… Presto che vuol dire presto, presto… Non tanto in là… E’ un presto proprio prestissimo… Appena lo potrò ufficializzare tu Andrea sarai il primo a saperlo”. Risponde così ai tanti follower ansiosi di rivederla sul piccolo schermo.

In diretta Instagram Adriana Volpe annuncia ad Andrea Montovoli il ritorno sul piccolo schermo a TV8

Durante la diretta Instagram arriva anche la richiesta bizzarra di un follower, pregi e difetti su Andrea Montovoli. Adriana, coglie l’occasione e si lancia nell’elenco: “E’ un testone…Zucca dura… In fondo, in fondo è un pregio perché quando è convinto di una cosa è perché lo è davvero fino in fondo…”. Montovoli, che era in collegamento in diretta su Instagram, non ha potuto far altro che annuire.

Adriana Volpe e Alessio Viola

Adriana dopo il Grande Fratello Vip a Tv8 con il giornalista Alessio Viola di Sky

Adriana Volpe torna in televisione dopo il Grande Fratello Vip a Tv8, il canale in chiaro di Sky Italia, alla conduzione di un nuovo programma mattutino. Il programma televisivo, sarà un format in stile talk show mattutino, un rotocalco, ovvero una via di mezzo fra un salotto di gossip, Mattino5, Uno Mattina e Pomeriggio5. La spalla di Adriana sarà il giornalista di Sky Tg24 Alessio Viola.