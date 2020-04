Giulia De Lellis Damate: la paura fa 90

Giulia De Lellis Damate: la paura fa 90. Il distanziamento sociale è quasi giunto al giro di boa e iniziamo la fase 2, Giulia De Lellis e Andrea Damante, tirano le somme di questo periodo passato insieme durante la quarantena. Giulia e Andrea, come è noto, sono stati la coppia più seguita di Uomini e Donne. Forse, in assoluto i più seguiti. ”

Giulia De Lellis e Damante di nuovo insieme dopo essersi lasciati, e ancora una volta sono entrati a far parte della vita quotidiana degli italiani. Sono tornati insieme da poco, dopo il perdono di Giulia per i tradimenti subiti da Andrea. Ma questo è un capitolo a parte che riguarda strettamente la coppia…

Giulia De Lellis, in diretta con Simona Ventura, quest’ultima vittima di molti rumors (in questi giorni) per aver violato la quarantena, ha confidato il suo stato d’animo alla nota conduttrice televisiva.

Giulia De Lellis piedi di piombo con Andrea Damante

Giulia parla di Andrea Damante in diretta con Simona Ventura dichiara: “Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po, ora forse hanno fatto pace. Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. E’ un caos allucinante però è molto divertente”.

Giulia De Lellis

Simona Ventura, Giulia: “Per molti sono una pazza folle, però ho 24 anni….”

Simona Ventura, ha cercato di far parlare quanto più possibile Giulia che ha risposto così: “No, per questo mi sono presa altri momenti con persone straordinarie, sia a livello amoroso che di amicizia. Adesso sto provando a trovare la mia strada. Per molti sono una pazza folle, però ho 24 anni e sto cercando di capire perchè sto vivendo questo”.

Giulia in quarantena: “Forse ho fatto il passo più lungo della gamba….”

Sulla quarantena che sta trascorrendo con il Dj, Giulia confessa: “Forse ho fatto il passo più lungo della gamba ma era un bisogno, e non ero l’unica a dover capire. Sono una molto istintiva, spesso agisco senza pensare alle cose. Però ho 24 anni e voglio vedere che succede”.

Simona Ventura incalza: “Certi amori non finiscono…” quasi a ricordare, la celebre canzone del cantautore Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ….e poi ritornano…”. Sinceramente la similitudine con la storia dei Damellis c’è.

Giulia su Andrea Damante: “Un giorno vi racconterò tutta la storia…”

Nel mezzo della diretta Instagram, erano molti i follower, che tempestavano la influencer, chiedendole particolari sul suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, Giulia non si sbottona, ma dice: “Un giorno vi racconterò tutta la storia ma per adesso voglio capire”.