Angelica Preziosi chi è il fidanzato? L’ ex La Pupa e il Secchione è fidanzata con Matteo

Angelica Preziosi fidanzato – La modella Angelica Preziosi, dopo la partecipazione al programma La pupa e il secchione e viceversa” è stata vittima di molti gossip. I pettegolezzi giravano intorno a lei e al suo compagno d’avventura, il Conte Raffaello Mazzoni. I due si sono avvicinati molto durante la trasmissione e il secchione si è anche espressamente dichiarato alla sua pupa. Ma Angelica ha sempre sostenuto che tra loro si tratta solo di una bella amicizia.

Angelica Preziosi fidanzata con Matteo

In un post su Instagram ieri, lunedì 27 aprile 2020, l’ex pupa ha rivelato che i due si sentono ancora. I fan sperano che prima o poi scocchi la scintilla dell’amore tra i due. L’amara notizia arriva tramite una recente intervista dove Angelica dichiara di essere fidanzata. Chi è il fidanzato di Angelica Preziosi?

Si chiama Matteo il fidanzato di Angelica Preziosi: “Oggi sono fidanzata e si chiama Matteo il mio compagno”

Angelica Preziosi ha sempre avuto molto riserbo sulla sua vita privata, non lasciandosi mai sfuggire nulla. “Oggi sono fidanzata e si chiama Matteo il mio compagno” ha dichiarato l’ex pupa. Il dubbio si era già insinuato, come la polemica del resto, dal momento che, sul suo profilo Instagram, apparivano sporadicamente delle foto “equivoche” in compagnia di un misterioso uomo.

La ex Pupa e il secchione: “Il mio cuore”

Nessun tag nelle didascalie. Sul post di una foto assieme solo una dedica: “Il mio cuore“. Dagli scatti postati, l’uomo in questione, sembrerebbe molto più grande di lei e che abbia tatuato sul polso il nome di “Angye” ed il numero 42. E’ lui quindi il “fidanzato” Matteo sino ad ora celato?

Angelica Preziosi, fidanzato Matteo

Angelica e Matteo, addio a Mazzoni: i fan insorgono contro il fidanzato: “Era meglio il Conte Mazzoni….”

Angelica, seguitissima sui social, infrange il sogno dei fan, sostenitori del programma “La pupa e il secchione e viceversa”, che sognano di vederla tra le braccia del Conte Mazzoni. Alla presenza di un ipotetico fidanzato insorgono.

Molti i commenti al vetriolo ai post in compagnia del suo Matteo: “Era meglio il Conte”, “Mamma mia, ti garbano i vecchi”, “Chi è tuo padre?“, “Era meglio il Conte Mazzoni, il mio idolo”, “Come l’ha presa il Conte?”. Fortunatamente c’è anche chi approva la sua scelta: “Che belli che siete?”, “Piccioncini!”. Insomma una caduta di stile per l’ex pupa Angelica Preziosi che dice addio a Mazzoni. Sino ad oggi di critiche ne aveva ricevute ben poche.