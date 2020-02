Michelle Hunziker scatena il gossip e liti tra i fan

Il gossip di oggi punta gli occhi su Michelle Hunziker. La moglie di Tomaso Trussardi in questi giorni è volata alle Maldive per uno shooting fotografico. La conduttrice di Striscia la notizia ha voluto condividere alcuni scatti con i suoi fan pubblicandoli sul suo profilo Instagram. La vediamo ad occhi chiusi mentre è assorta a fare alcune riflessioni.

Michelle Hunziker il gossip di oggi

Il lusso Di Michelle Hunziker alla Maldive fa il Gossip

“Certe volte… quando sono in un luogo dove si respira davvero… dove finalmente riesco a scorgere l’orizzonte…chiudo gli occhi e avverto la leggera brezza che accarezza la mia pelle… quel momento cerco di imprimerlo nel profondo della mia anima e spero di poterlo sempre ricordare…. poiché sono convinta che sia un lusso che ci si possa permettere solo quando si è sulla terra… godiamoci ogni singolo istante… la felicità è fatta d’istanti. #love” – scrive Michelle Hunziker nella didascalia della foto.

Michelle Hunziker ultime notizie: Sullo sfondo del mare…le fan si scatenano

Gossip – La conduttrice televisiva saluta i fan dalle Maldive, in splendida forma, intenta ad effettuare una serie di acrobazie, sulla meravigliosa spiaggia bianca. Sullo sfondo un mare incantevole dalle acque cristalline. i fan non tardano a commentare. “La forza della natura, amo le persone così, bella e brava”, “sprizzi gioia da tutte le parti.. sei bellissima“. Qualcuno invece provando forse una sorta di invidia scrive: “I capelli è impossibile che con un salto fanno sta scena”, “ci prendono in giro x non dire altro”. Un altro corre ai ripari: “Ma quanto siete maligni state a guardare i capelli”.

Instagram Stories firmato, Michelle Hunziker

Michelle Hunziker in una Instagram Stories fa sapere che insieme a lei nel resort delle Maldive si trovano anche le sue “nanette”. Così definisce amorevolmente le figlie Sole e Celeste, avute dalla relazione con il marito Tommaso Trussardi. E anche questa volta la nostra bella Michelle non è passata inosservata. Al prossimo gossip!