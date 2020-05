Alchimista uomini donne – E’ stata la sua ex fidanzata Elena a svelare l’identità di Davide Basolo Alchimista Uomini e Donne su Instagram. Termina dunque oggi il mistero che ha tenuto tutti i fan del programma sulle spine. Durante la puntata di Uomini e Donne del trono classico il misterioso cavaliere è entrato in studio senza maschera e a volto scoperto. Tanta l’attesa da parte dei presenti in studio compreso l’opinionista Gianni Sperti trepidante per la rivelazione. Maria De Filippi lo annuncia, ed ecco che appare in tutta la sua bellezza e senza maschera. L’Alchimista è lui, Davide Basolo.

Tangibile l’empatia fra i due che iniziano a parlare e poi a ballare, sempre rispettando le misure di distanziamento, come se fossero soli in studio. Gianni Sperti ammaliato dalla complicità della coppia dichiara:” Giovanna lui riesce a tirare fuori la parte più dolce e romantica che è in te!”.

Alchimista Uomini e donne rivela la sua identità è Davide Basolo

Ued News: Davide Basolo, l’Alchimista, entra in studio e rivela la sua identità. Tanto attesa questa rivelazione provoca invece scompiglio, delusione e soprattutto polemica. Il pubblico a casa, in particolar modo, non ha gradito il fatto che Davide Basolo, da molto ormai identificato come l’Alchimista, abbia sempre smentito di esserlo.

Amedeo Venza attacca Davide Basolo: “Adesso puoi anche rimettere la maschera…”

Il corteggiatore sino a ieri ha rilasciato dichiarazioni in merito dove prendeva le distanze da queste indiscrezioni. Ad alzare la polemica sul web, troviamo anche un nome famoso appartenente ad un ex corteggiatore del daiting: “Amedeo Venza“. Quest’ultimo ha attaccato fortemente Basolo su Instagram dichiarando: “Hai mentito a tanti utenti dicendo che non eri tu… Che senso aveva? Non era forse meglio evitare di rispondere? Vabbè comunque adesso puoi anche rimettere la maschera…”.

Non soddisfatto Venza rincara la dose sulla fanpage di Ued Classico Over commentando: “Solo poche ore fa dicevi che non eri lui”. Non era certo questo che tutti si aspettavano dalla rivelazione del volto dell’Alchimista. C’è qualcuno però che sembra soprassedere a tutto ciò ed apprezzare fortemente il suo gesto, Giovanna Abate. Che possa essere proprio lui la sua scelta?