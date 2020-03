Gossip, le confessioni private di Vera Gemma

Vera Gemma, news – Dopo Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente, Vera Gemma, attrice romana che si è sempre contraddistinta per non aver peli sulla lingua, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna. Roba da gossip per intenderci. La figlia dell’indimenticabile Giuliano Gemma, sembra rispettare in pieno la volontà e il volere del padre che le disse (qui nel link possiamo vedere la lunga intervista di Vera): “Sii sempre vera.” E appunto, al giornalista che le chiede i particolari circa la vita, lei risponde, schietta, verace e vera! La ex Sopravvissuti di Pechino Express, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha rivelato senza indugiare…

Gossip: “Questa popolarità… mi spaventa “

Vera Gemma

Le Storie d’amore di Vera

Gossip – Il giornalista di DeD ha chiesto a Gemma circa l’avventura della coppia di Pechino Express e cosa provasse nell’essere diventata così popolare. E l’attrice, con la sua schiettezza che l’ha sempre contraddistinta… “ Mi spaventa questa popolarità… ”

Le Stagioni complicate degli amori di Vera: “Mi ero innamorata di Eva Robin’s”

Gossip, l’attrice romana al termine dell’intervista a DeD, ha anche confessato di aver amato un’altra nota attrice e parliamo di Eva Robin’s: “ Non l’ho mai incontrata…” Successivamente rivela anche di aver avuto un flirt con un concorrente che attualmente è dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Un amore passato con qualche problema, ovvero il flirt con un altro attore, parliamo del tobeur de femme che sembra averle avute tutte, Antonio Zequila: “Ho vissuto il mio amore in silenzio, a 20 anni avevo perso la testa”