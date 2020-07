Teo Mammucari si è sposato in gran segreto? Posta la notizia su Instagram ma la foto della sposa insospettisce i fan. Chi è lei?

Oggi giunge un gossip che sta facendo impazzire il pubblico di Instagram e di Teo Mammucari: egli stesso ha dichiarato di essersi sposato. Le nozze sarebbero state celebrate in gran segreto e con pochi intimi. A dare l’annuncio é lo stesso conduttore che ha pubblicato su Instagram la foto delle nozze. Ma chi è sua moglie? La sposa della foto ha fatto insospettire i fan. Qualcosa non quadra.

La moglie di Teo che insospettisce

Poche oora fa il post pubblicato da Teo Mammucari mentre bacia la sua sposa: “Mi sono sposato! Pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti…e finalmente posso dire da mia moglie Arianna” . Tale Arianna sarebbe quindi la moglie del conduttore? Strano, perché la sposa della foto è Anna Falchi.

Il post del matrinonio: verità o scommessa?

La foto in questione ritrae una scena del film del 2009, Piper, dove il conduttore recita proprio accanto ad Anna Falchi (la quale è pronta per un nuovo progetto televisivo). Non si tratta quindi della foto della cerimonia, forse Teo Mammucari ha voluto tenere privata l’identità della donna che ha sposato, o forse è tutto frutto di una scommessa persa con gli altri giudici di Tu Si Que Vales (con i quali sta registrando la nuova stagione). Ad oggi, non si sa quale sia la verità. Si sa solo che il diretto interessato a pubblicato un altro post in risposta ad un articolo che riporta le sue nozze, scherzando così: “Don Filippo ha chiamato i paparazzi… Assurdo”.