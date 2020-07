Dopo un anno tra scatti bollenti momenti passati insieme, tramonta la storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, si sono lasciati?

Diletta Leotta e Daniele Scardina stavano insieme dal 2019, adesso si vocifera che si siano lasciati. Per un anno anno deliziato i fan con post e Instagram Stories dove condividevano con i follower la loro felicità. Adesso, a parte una foto sul profilo del pugile che li ritrae insieme, ma risalente al 5 luglio, tutto finito.

L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è stato il direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti. Egli sul suo Profilo Instagram sgancia la bomba rimandando al prossimo numero del settimanale per conoscere tutti i dettagli sulla rottura della coppia. Gli indizi sono tanti: Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno improvvisamente smesso di postare foto insieme, tutto fa pensare che si siano lasciati.

Diletta e Daniele si chiudono nel silenzio

La coppia ha momentaneamente scelto il silenzio stampa. La bellissima Diletta Leotta (che recentemente ha preso un tapiro d’oro) non si è minimamente pronunciata a riguardo. Daniele Scardina (che possibilmente parteciperà a Ballando Con Le Stelle) invece si è limitato ad un “bla, bla, bla…” scritto su una sua Story. Cosa significa? Sarà infastidito dai pettegolezzi, o vuole alludere alla bufala? Ad oggi non è dato saperlo. Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.