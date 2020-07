Oroscopo settimanale Paolo Fox 20-26 luglio

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Amore, cautela. Dovrete gestire l’ansia per non avere ripercussioni nella coppia. Nel lavoro risparmiate le energie per prepararvi all’autunno. La fortuna non è dalla vostra nel fine settimane, Occhio alle esagerazioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: Amore, tensione. Per le coppie consolidate il mese d’agosto potrebbe portare al matrimonio o alla convivenza. Il settore lavorativo è fermo, mentre dovrete concentrarvi sulle questioni familiari. Giornata fortunata il 24, Approfittatene!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Nuove opportunità in amore, anche se potrebbe trattarsi solo di un’avventura. Successo nel lavoro che potrebbe concretizzarsi entro fine mese. Settimana fortunata tranne martedì e giovedì. Attenzione!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: Amore in vista, non chiudetevi a riccio. Anche in coppia tornerà il sereno. Nel lavoro dopo tanta fatica potrebbe palesarsi una vittoria. Giornata fortunata, Lunedì. Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Amore, possibili nuove relazioni intriganti in arrivo. Passione. Ottime opportunità per le giovani coppie. Inizio settimana fortunato, meglio dal 23. Controversie nel lavoro, Diplomazia!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Vergine: Guardate al futuro e non al passato!!! Miglioramenti nei rapporti familiari. Difficoltà in arrivo nel settore lavorativo, giovedì la fortuna vi assiste. Approfittatene!

Oroscopo settimanale Fox Bilancia: Settimana caratterizzata dalle emozioni. I single potrebbero trovare amori part time mentre le coppie già consolidate abbandonando le recriminazioni potrebbero ritrovare la pace. Fortuna sfavorevole. Attenzione!

Oroscopo settimanale Fox Scorpione: Amore, in agosto ciò che adesso appare come un problema potrebbe rivelarsi in realtà un aiuto. Ansie in arrivo nel lavoro il 21 ed il 23. Non è la settimana adatta per rischiare. Attenzione!

Oroscopo settimanale Fox Sagittario: Settimana all’insegna della libertà e positività. Se siete in coppia ricordate che le persone difficilmente cambiano. Amore e sensazioni speciali nel week end. Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Fox Capricorno: Tensione nelle coppie. Chiarimenti necessari entro Agosto.Il 2020 astrologicamente è un anno difficile ma i nati nel segno del Sagittario hanno buoni margini di miglioramento. Lunedì giornata sfavorevole. Relax!

Oroscopo settimanale Fox Acquario: Insoddisfazione in amore, avete bisogno di chiarimenti. Nel campo lavorativo scelte da rivedere. Settimana interessante per la fortuna, Domenica in particolare. Cogliete il bacio della Dea Bendata!

Oroscopo settimanale Fox Pesci: Tempo di verifica, attenzioni alle distrazioni in amore. Nuove occasioni in campo lavorativo. Giornate lente per la fortuna sopratutto dal 23. Attenzione!