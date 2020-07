Prima puntata carica di colpi di scena quella andata in onda ieri di Temptation Island 7, Antonella Elia al centro dell’attenzione

Il primo appuntamento del reality più atteso dell’estate, Temptation Island 7, è andato in onda ieri sera, a lasciare tutti a bocca aperta la confessione di Pietro Delle Piane a Bisciglia su Antonella Elia. Partito subito in quarta con falò di confronto e presunti tradimenti, lo show, non ha certo fatto mancare i colpi di scena al suo pubblico. Delle Piane, dopo aver asserito di essere geloso quanto basta senza esagerazioni, Delle Piane rivela le sue intenzioni al conduttore.

Pietro Delle Piane sull’Elia:”A Novembre ho chiesto ad Antonella di sposarmi“

Durante il Falò di Temptation Island 7, Delle Piane fa una rivelazione su Antonella Elia che spiazza tutti. Pietro, infatti, tranquilissimo tra l’altro, ha confessato a Bisciglia lasciando a bocca aperta anche il conduttore: “A Novembre ho chiesto ad Antonella di sposarmi. Sono riuscito a farle dire di sì. Se le cose andranno bene e usciremo insieme. O quest’anno all’inizio dell’anno nuovo ci sposeremo“. Riferendosi poi alla sua gelosia per la fidanzata, Delle Piane, che tanto ha fatto parlare durante l’attesa dell’inizio del programma a causa delle dichiarazioni fatte nel promo, ha dichiarato:”Lei è convinta che io sia gelosissimo. Io sono geloso, ma il giusto. Comunque io qui me la sto vivendo bene. Bevo e mi diverto“.

Antonella Elia su Delle Piane: “Se mi avesse tradito... “

Temptation Island 7, Antonella Elia, invece, durante il falò davanti alla dichiarazione di Bisciglia il quale asseriva di non aver nulla da farle vedere, ironizza sulla mancanza di materiale piccante sul proprio fidanzato e dichiara: “Oh nooooo. Anche se mi avesse tradito almeno lo vedevo. Ma non è possibile“. I due quindi, a differenza delle altre coppie, nella prima puntata non si è resa protagonista di nessun colpo di scena.