Michela Persico e Daniele Rugani presto genitori. La nascita é prevista per settembre, i futuri mamma e papà annunciano il sesso del bambino.

Michela Persico e Daniele Rugani presto genitori. La coppia, che durante la gravidanza a causa del Covid-19 ha dovuto anche separarsi, sta per conoscere finalmente il loro bambino. Durante la gravidanza, Michela, sempre molto presente sui social ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute e sull’andamento della gravidanza condividendo suoi social momenti di gioia e non sia durante il lockdown sia dopo.

Oggi, a poco più di due mesi dalla nascita, prevista per settembre, i futuri mamma e papà rivelano il sesso del bambino.

Michela e Daniele, festa da sogno per l’annuncio del sesso del bambino

A dare la notizia proprio i diretti interessati, Michela Persico e Daniele Rugani. I futuri genitori scoprono finalmente il sesso del bambino, di cui la nascita è prevista per settembre. Emozionati e gioiosi condividono sui social, per la gioia dei loro fan, alcuni scatti del meraviglioso baby shower organizzato per l’occasione.

Fiocco celeste a casa Rugani

Finito l’incubo della coppia durante il Coronavirus, solo gioia a casa Rugani! Sul profilo di Michela la foto assieme a Daniele con la torta del Baby Shower, che già rivela il sesso dal colore, e sotto la didascalia della Persico: “ed è un MASCHIETTO!!!! Ti stiamo aspettando piccolo ometto di casa“. Fiocco celeste quindi in arrivo per mamma Michela e papà Daniele!!!!