Grande debutto per Temptation Island: la prima puntata è già da record

Grande debutto per Temptation Island: giovedì 2 luglio è andata in onda la prima puntata. La trasmissione ha ottenuto ben 3.698.000 telespettatori con il 21,6%, mentre lo scorso anno era stato visto da 3.546.000 spettatori con il 22,24%.

Parliamo un pò delle coppie: qualcuno ha già fatto parlare di sé

Alessandro e Sofia vivono la loro relazione da quattro anni e mezzo, hanno diciassette anni di differenza e hanno vissuto molti tira e molla dopo i presunti tradimenti di lei. Approdati a Temptation Island, Durante la prima puntata, la ragazza realizza con consapevolezza di ciò che è accaduto: il fidanzato è entrato subito in confidenza con la single Beatrice a cui parla del rapporto con la sua ex moglie. Manila e Lorenzo vivono in modo tranquillo il distacco pur avvertendo la mancanza dell’altro. La coppia in questa prima fase nei rispettivi villaggi si propone come mental coach per i compagni di viaggio.

Le prime scenate di gelosia

Mentre la Nazzaro supporta e indirizza le amiche, Amoruso si infuria con Anna per il suo modo di trattare Andrea. Anna finge un flirt con un tentatore per far ingelosire il fidanzato più giovane di lei di dieci anni. Il napoletano Antonio fa ingelosire la fidanzata Annamaria con uno spogliarello, ricorda alle single la sua passione per le donne e la mancata fedeltà in passato. Si fa spalmare la crema solare dalle tentatrici e tra un ballo e l’altro parla già di “ex” riferendosi ad Annamaria. Antonella Elia commenta a caldo: “Ma dagli un calcio nel c**o“. Per ora è tutto in merito a Temptation Island, d’altronde siamo solo alla lrima puntata. Vedremo più avanti come queste coppie evolveranno, si sa che le corna sono nell’aria, ma in questo programma è proprio questo ciò che rende uniche le storie!