Chiara Ferragni rinuncia alla vacanza con Fedez e il figlio Leo

Cosa sarà mai successo alla famosissima influencer, Chiara Ferragni, per aver deciso di non trascorrere le vacanze con il marito e il figlio? Pare che la sua scelta nasconda una grande sensibilità, infatti, ha deciso di sacrificare le vacanze e restare a Milano per prendersi cura del cane malato.

Sarabbe dovuta partire per il weekend, ma l’amore per Matilda la blocca

Chiara racconta su Instagram come sta Matilda, il bullodog francese è tornato da Zurigo e soffre di crisi epilettiche, ha un tumore che secondo i medici sembra possa diminuire di dimensione…Chiara ha deciso di tutelare la salute del suo cane sacrificandosi per lui. “Questa domenica saremmo dovuti partire. Però visto che Mati sarà dimessa venerdì, preferiamo stare con lei a casa perché dobbiamo controllare che non abbia altre crisi epilettiche e poi portarla noi domenica a Zurigo a fare la prima seduta di radioterapia”, chiarisce ancora l’influencer.

“Sono positiva…”

Le dichiarazioni della blogger Chiara Ferragni si concludono cosi: “Sono positiva, grazie per tutti i messaggi ricevuti, mi fa davvero piacere”. Nonostante il caldo e il tumore di cui soffre Matilda, Chiara Ferragni sembra essere di buon umore reagendo positivamente alla situazione attuale. Forza Chiara siamo tutti con te, andrà tutto bene, non ti mancherà il sostegno di amici, fan e sopratutto della tua famiglia per affrontare un momento cosi delicato come quello attuale!