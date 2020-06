Stefano Sala papà, la moglie Dasha Dereviankina ha partorito

Stefano Sala e la moglie, la modella Dasha Dereviankina ha partorito un maschietto e sono diventati genitori di Damian. La coppia corsa in ospedale appena si sono rotte le acque ha dovuto aspettare tutta la notte per conoscere il loro piccolino “Damian”. Insieme dal 2018 e convolati a nozze nel 2019 i due condividono la loro gioia sui social.

Stefano già papà di Sofia, nata nel 2014 dall’unione con Dayane Mello condivide le prime foto della neo mamma e del piccolino sulle stories di Instagram e dice: “Benvenuto nostro piccolo, grazie a tutti dottori e ostetriche per stare con noi stanotte. Avete fatto un ottimo lavoro con noi stanotte! Grazie di cuore. 5.06.2020.” Non è il solo però a voler dare il benvenuto al piccolo Damian, anche mamma Dasha Dereviankina fa sentire la sua voce ancora provata dal parto e dice: “Stefano thank you my love for everything”

L’ex Grande Fratello posta anche un messaggio di ringraziamento per il personale medico e non che è stato accanto alla coppia durante il travaglio durato tutta la notte, e scrive: “E’ stata dura ma tranquilli!! Sto bene!!!! Benvenuto Piccolo DAMIAN, ti amiamo già alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi! Ma in particolare dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi: siete i miei Eroi. Dasha the best warrior, I love you soooo much”.

Impazzano i commenti sotto al post pubblicato dall’ex gieffino su Instagram, tra i tanti leggiamo: “All the best to all of u takr care god bless is so cute”, “Congratulazioni benvenuto Damian”. Tra i tanti anche gli auguri della Marchesa D’Aragona che scrive: “Adoratissimi Auguri mio Adoratissimo!”. Non possiamo far altro che accodarci ai fan e Vip dando il “Benvenuto” al piccolo Damian.