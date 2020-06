De Martino, scoperto il motivo della rottura con Belen? Può darsi!

È De Martino o no la vera causa della fine della storia con Belen?

L’ ex ballerino di Amici, pur non volendo alimentare il gossip, ha lasciato parlare i fatti più delle parole. Travolto dai giornalisti indiscreti molto più di Belen Rodriguez, pare che l’abbia combinata grossa. Sicuramente dopo questi giorni ricchi di presenze femminili, ci chiediamo tutti se l’unico responsabile della fine del fidanzamento con la showgirl argentina sia lui o meno.

Una ballerina di pilates fuori da Made in Sud

Secondo numerose voci di corridoio, Stefano De Martino avrebbe tradito Belen, con una delle ballerine di Made in sud. Ma, secondo altri, la ragazza responsabile della distrazione del ballerino sarebbe una giovane oggi fuori dal programma, insegnante di pilates.

Ennesima fake news?

Tutto tace in merito alla possibile relazione tra lei e l’ex di Belen, De Martino. Sta di fatto che la ragazza sul suo account Instagram, oggi reso privato, si è affrettata a smentire l’indiscrezione. Voi ci credete? Secondo voi è tutto costruito o…? Qui di seguito vi riportiamo cosa ha affermato la ragazza. In ogni caso l’ex ballerina di Made in Sud nega in modo assoluto l’accaduto, ovviamente! “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”.