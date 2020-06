Stefano De Martino, Jeremias Rodriguez provoca il ballerino con un post Instagram

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta facendo il giro del mondo. Seco do gli ultimi aggiornamenti ricostruiti dal magazine Oggi, uno dei motivi della rottura tra il ballerino e la showgirl è da imputare ad una guerriglia tra famiglie di origine. Pare, infatti, che la famiglia di lei si “intrometta” fin troppo nella vita privata della coppia a discapito dei parenti del ballerino. I Rodriguez, in effetti, stanno ricoprendo un importante ruolo nella vicenda, supportando Belen Rodriguez. In particolare, il fratello Jeremias le sta offrendo tutto l’appoggio possibile scagliandosi contro il ballerino via Instagram.

Stefano De Martino: il ballerino è attaccato anche dal fratello di Belen Rodriguez

Il post provocatorio di Jeremias

Jeremias Rodriguez ha pubblicato una foto dove si ritrae insieme a Belen e al nipotino Santiago, autore del selfie. Nel divertente scatto si nota tutta la simpatia e l’affetto che lega i Rodriguez soprattutto in questo momento di sconforto che la showgirl sta attraversando. In descrizione si legge: “il grande Amore ha alla base un’idea di FAMIGLIA”. Casualità o frecciatina contro Stefano De Martino, che si trova lontano da casa sua sia per la lite che per la produzione di Made In Sud?

Belen “molto fortunata”

Tra i primi commenti spicca la riposta della Rodriguez: “siete stati sempre al mio fianco, sono molto fortunata ad avervi“. Il post ha trovato molto consenso da parte dei fan di Jeremias. Anche nei post precedenti di Belen Rodriguez si percepisce la vicinanza e la solidarietà espressa dai follower. Qualcuno si astiene dal pensarla così facendo capire che ci sia un po’ troppa intromissione da parte della famiglia della showgirl. Infatti, qualche utente afferma: “Verissimo… Ma a volte occorre farsi da parte…”. Commento isolato, visto che piovono solo cuoricini, alla faccia di Stefano De Martino.