Durante un’intervista Paolo Ciavarro, non si trattiene più e sbotta

A pochi giorni dall’uscita dalla casa del Grande Fratello, Paolo Ciavarro, rilascia un’intervista al quotidiano Il Giornale. Ciavarro, è stato oggetto di molti gossip in questo ultimo periodo, dovuti alla sua relazione con Clizia Incorvaia , inquilina della casa anche lei. La loro relazione, è stata molto criticata, a causa della consistente differenza d’età fra i due.

Figlio d’arte, di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo è stato sempre vittima di rumors, pettegolezzi e dicerie, in quanto, viene spesso definito “raccomandato”. Paolo Ciavarro ci tiene a sottolineare alcuni aspetti, in primis, che si è fatto da solo lasciando il calcio e mettendosi a studiare per laurearsi in Economia, poi precisa: “Non è vero. Ho ricevuto un sacco di insulti sul web per questo. Da piccolino ci rimanevo un po’ male, ora ho imparato a riderci su. Non sono un raccomandato, mio padre non ha tutta questa influenza”.

Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro: “Questo valeva sia quando facevo il calciatore, che ora”

Lo sfogo di Paolo, che trova radici ben più profonde del Grande Fratello, continua: “Questo valeva sia quando facevo il calciatore, che ora. Bisogna analizzare le cose razionalmente, quando si fanno questi discorsi. Non ne vale la pena prendersela”. Paolo, dimostra di aver sofferto tanto in passato, il suo status di figlio d’arte, oggi invece riesce a riderci sù, senza accusare il colpo.

Ciavarro sulle parole di Clizia Incorvaia

Nella stessa intervista, Ciavarro, parla della sua relazione con la nota Influencer, e coinquilina della casa, Clizia Incorvaia. Riferendosi all’affermazione dell’ Incoravaia, dove quest’ultima lo definiva maturo, Ciavarro risponde: “Ha ragione. Mi rivedo in questa definizione, sono molto razionale. Fin da piccolo ho sempre frequentato persone più grandi di me. Sarà per questo che dimostro più anni di quanti ne ho“.

Nonostante i pettegolezzi, Paolo è sicuro del suo amore, e lo spiega così:”Mi sono innamorato del suo carattere forte e della sua intelligenza, per il suo modo di gestire le situazioni”.