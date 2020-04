Guendalina Canessa, quarantena violata, la foto su Instagram fa discutere

Guendalina Canessa ultime notizie, esce di casa e va a fare la spesa, posta la foto su Instagram e scoppia la bufera sui social. Lo scatto ritrae l’influencer al supermercato mentre è intenta a scegliere un pacco di biscotti, indossando un tubino color lilla, occhiali da sole, immancabili le decolté a tacco vertiginoso e guanti in lattice contro il virus. Nella didascalia Guenda Canessa scrive: “Era da così tanto tempo che non mi vestivo con tacchi e tubino….. che emozione anche solo per andare a fare la spesa”.

Guendalina Canessa, lockdown violato: ecco cosa è successo al supermercato

Guendalina Canessa, lockdown violato: la foto al supermercato senza mascherina impazza sui social, bufera tra i fan. In poco tempo la foto di Guendalina pubblicata su Instagram, diventa virale. Ma attenzione, sembra proprio che nell’outfit manchi qualcosa. I fan attenti ai particolari le fanno notare che non indossa la mascherina. Questo il motivo della polemica sui social. Sotto al post i commenti diventano centinaia. Molti sono stati i complimenti per la founder di “Guendaland”, sito di abbigliamento e accessori, per il suo aspetto fisico.

38 anni, una figlia di nome Chloe avuta dalla precedente relazione con Daniele Interrante e un fisico da invidiare. Al centro della bufera, però non c’è il suo aspetto, ma l’assenza della mascherina! In un momento drammatico, come quello che stiamo vivendo, non rispettare le regole viene preso come un gesto di assenza di senso civico e di mancanza di rispetto verso gli altri.

Guendalina Canessa

La quarantena di Guendalina senza mascherina: “L’ho tolta per fare la foto!”

Guendalina Canessa ultime notizie – I fan della Canessa scrivono: “Noi siamo tutte deficienti che dobbiamo girare con le mascherine”, “Ma ti hanno fatto entrare senza mascherina?”, “Guenda dai il buon esempio, la mascherina dai”. La Canessa risponde: “L’ho tolta per fare la foto!”.

Ma si sa nella polemica c’è sempre il più pignolo che non contento scrive: “Sinceramente te la potevi tenere la mascherina e fare la foto se proprio dovevi”. I follower si dividono: ci sono i sostenitori della bella Guendalina che danno poco peso all’assenza della mascherina e coloro che invece di ciò ne hanno fatto motivo di critica della giornata in quarantena.