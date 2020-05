Simona Ventura nuovo look: “Sarete VOI a decidere quale taglio farò finita la quarantena!”

Il sondaggio lanciato da Simona Ventura per la scelta del suo nuovo look post quarantena ha avuto un ottimo risultato, suscitando curiosità e grande partecipazione da parte del pubblico. SuperSimo ha lanciato su Instagram un sondaggio per sapere quale taglio di capelli dovrà fare dopo il lockdown. Nel post la Ventura pubblica quattro foto con diversi look. Nella prima la vediamo con una folta chioma bionda, lunga e con frangia sul laterale, nella seconda con i capelli lunghi di color castano, nella terza capello corto e biondo e nella quarta caschetto biondo, stile Valentina.

Simona Ventura sotto al post scrive: “Alert alert, ho bisogno di voi!! Come deciso con @robertofarruggia_1 @aldocoppola durante la diretta di lunedì, sarete VOI a decidere quale taglio farò finita la quarantena! Come votare? Andate nelle Instagram stories e troverete le due semifinali tra i tagli lunghi e i tagli corti: selezionate il vostro preferito, e il taglio vincente me lo vedrete da giugno in poi! Pronti… partenza… VIA!!!”

Nuovo look Simona Ventura quale taglio di capelli farà dopo quarantena: “CHI VUOI CHE VINCE?

Simona Ventura

A distanza di 12 ore arriva il secondo post di Supersimo. Questa volta i look sono diventati due. A sopravvivere alla prima eliminazione, sono stati, la foto numero 3 con il taglio corto e biondo e la foto numero 2 capelli lunghi colore naturale. La Ventura le pubblica insieme e scrive: “CHI VUOI CHE VINCE? Ecco a voi la super FINALONA! Andate nelle Instagram stories e selezionate il vostro preferito, e il taglio vincente me lo vedrete da giugno in poi!”.

“Simona il taglio corto, lo dico da parrucchiera, ti sta benissimo”

Tantissimi i fan partecipanti al sondaggio lanciato dalla Ventura. Tra i commenti: “Corto corto”, “Assolutamente la prima con il ciuffo biondo”, “Corto e biondo”. Insomma, la scelta è davvero ardua. I follower super fedeli della conduttrice televisiva rispondono scrivendo: “Nooo, corto no“, “Taglio corto super biondona”, “Simona il taglio corto, lo dico da parrucchiera, ti sta benissimo“.

Quando vedremo il nuovo look di Simona Ventura post lockdown?

Per sapere il taglio vincente per il nuovo look post quarantena di Simona Ventura dovremmo aspettare parecchio secondo le norme vigenti imposte dal governo Conte. Chissà, giugno, forse luglio, no meglio agosto. Insomma per settembre, ottobre, vedremo.

Dipende tutto dal Signor Primo ministro della Repubblica Italiana Giuseppe Conte…. se deciderà magari di farci tornare a vivere il sociale. Sarà a dire che aspetteremo anche per vedere il nuovo look di SuperSimo.