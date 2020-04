La conduttrice televisiva in quarantena dichiara ancora una volta il suo amore

Il compagno non è da meno, e replica con una dedica alla stessa SuperSimo

Simona Ventura e Giovanni Terzi scambio di messaggi amorosi

Prossimi alle nozze, arriva un’altra dichiarazione d’amore tra la conduttrice e il giornalista. Tramite Instagram, Simona Ventura e Giovanni Terzi, pubblicano post sui rispettivi profili con un a dedica d’amore. SuperSimo posta una loro foto, seduti sul divano, abbracciati e scrive: “Scoprirsi in quarantena… ed amarsi sempre di più!”. Non tarda ad arrivare la replica del compagno, che pubblica la stessa foto, e dedica parole d’amore alla fidanzata, Giovanni Battista Terzi scrive quanto segue: “Il mondo dentro di noi non ha barriere, ne’ limitazioni; così come il nostro amore”.

Se la quarantena ha fatto scoppiare molte coppie vip, Simona e Giovanni non hanno messo in discussione il loro rapporto, sembra invece, che la loro relazione si sia consolidata. Andiamo i messaggi d’amore che Simona e Giovanni Terzi si sono scambiati su Instagram.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Un grande amore Simona Ventura e Giovanni:

SuperSimo, tempo fa, ha dichiarato: “Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita. Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”.

Anche i follower sembrano apprezzare quest’unione, moltissimi i commenti al post, fra i quali quelli dei Vip, Manila Nazzaro:” Avanti tutta e ..insieme”. Mentre la diva del sabato sera, Valeria Marini, scrive: “Stellari!W l’amore!!”, e tra tanti quello più importante, il commento di Giovanni Terzi al post di Simona Ventura:” Sentirsi protetto e amato. Ti amo Simona Ventura”.