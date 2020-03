Grande Fratello Vip news ultim’ora Patrick Pugliese consola Paolo Ciavarro al GF VIP: è crisi?

Ultime notizie dal Grande Fratello. Ecco perchè Paolo Ciavarro ha in mente di lasciare il Grande Fratello Vip 2020. Già è più di qualche giorno che il personaggio televisivo versa in crisi, specialmente dopo che la sua fidanzata, o presunta tale, Clizia Incorvaia ha abbondato il programma televisivo. Da quel momento Paolo Ciavarro un giorno sì, e l’altro pure, versa lacrime. Stavolta a mandarlo in crisi ci ha pensato Alfonso Signorini con gli aggiornamenti quotidiani circa il Covid-19. Come accade ormai da una settimana, nel pomeriggio il direttore di Chi, aggiorna i concorrenti circa l’emergenza sanitari nazionale, conosciuta a tutti, come Coronavirus.

Grande Fratello ultima ora – Paolo Civarro sembra essere sconsolato e ha confessato ad Andrea e Patrick: “Mi viene proprio voglia di uscire. Vorrei andare via…”

Grande Fratello, ultime notizie dalla casa – Patrick cerca di consolare Paolo Ciavarro e Andrea Denver in lacrime: “Bisogna restare positivi ragazzi, non dobbiamo lasciarci andare a pensieri negativi, magari arriviamo in finale.” Le parole del veterano del Grande Fratello Patrick Ray Pugliese sembrano aver dato ad Andrea un pizzico buon umore e abbozza un 1/2 sorriso.

Grande Fratello ultima ora – Alfonso Signorini giustamente ha messo al corrente i ragazzi del Grande Fratello circa il primo contagiato in ITALIA da Coronavirus, “Matteo” che sta meglio e che dopo un mese di ospedale è riuscito a sentirsi con la fidanzata che è in quarantena. La notizia ha migliorato l’umore degli inquilini, Ma Ciavarro continua ad essere triste. Il personaggio televisivo abbandonerà il Grande Fratello Vip?