Beatrice Valli rompe le acque durante la notte e va in Ospedale

Gossip ultima ora – Beatrice Valli rompe le acque durante la notte e corre in ospedale. Beatrice e Marco hanno tanto atteso questo momento. Una gravidanza felice anche se segnata dalla preoccupazione per il Coronavirus e non solo. Ansia, gioia e attesa per tutti questi mesi. Andrà tutto bene e la Quarantena? Chissà se papà Marco potrà assistere al parto?

Notizie Gossip – Le prime risposte alle domande sono arrivate nel corso degli ultimi giorni con la gravidanza che procedeva al meglio. E la notizia di poter assistere al parto di papà Marco tardava ad arrivare. Adesso la risposta più attesa è: quando nascerà Azzurra?

Gossip ultima ora: Beatrice Valli rompe le acque e sta per partorire

Beatrice Valli

L’ultimo post di attesa un paio di giorni fa, per la festa della mamma, dove la Valli si è mostrata fiera con il suo bel pancione ed insieme a tutta la family, in attesa della nascita di Azzurra. Nascita tanto attesa anche dai suoi fan che negli ultimi giorni si sono dedicati anche al Toto Parto!!!!!

Notizie Gossip ultima ora – Pochissimi minuti fa, la Valli ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fan e li ha aggiornati in tempo reale. Finalmente Beatrice è andata in ospedale per far nascere Azzurra.

“La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto”

Notizie Gossip – L’ex tronista lo annuncia così: “La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal marchini che ora è a casa tutto agitato ( uomini ) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.

Mentre sul profilo del futuro papà regna il silenzio, dovuto all’assenza/silenzio dello stesso, sul profilo di Beatrice i fan e gli amici sono sempre più presenti con messaggi di supporto e di affetto, come:” Vai Bittaaaaaa siamo con teeeeeeeeeeee!”, “Azzurra ti aspettiamo!”. Oramai è questione di ora e finalmente mamma Beatrice potrà conoscere ed abbracciare la sua Azzurra. A casa Fantini papà Marco, Alessandro e Bianca aspettano Azzurra con ansia.