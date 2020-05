Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi

Notizie gossip – Vediamo i particolari di questa vicenda che sembrerebbe essere intrigata. In molti sostengono che la vita sentimentale di Maddalena Corvaglia continua a non trovare pace. Eppure le apparenze dicono ben altro. Facciamo un passo indietro. Maddalena, dopo la lite con la Canalis, fece ritorno in Italia per vivere la relazione con il compagno attuale Alessandro (fino a prova contraria). Vediamo se veramente Maddalena Corvaglia è in crisi con fidanzato Alessandro.

Come ricorderete senz’altro, non più tardi del 17 gennaio 2020, Maddalena ha rilasciato un’intervista al noto settimanale di gossip Oggi, dove ha dichiarato la bella storia d’amore con l’attuale compagno Alessandro Viani. Anzi, l’ex velina di Striscia la Notizia, rivelò di voler convolare a nozze con il suo fidanzato, l’agente immobiliare Alessandro Viani. Andiamo a vedere la verità su questo gossip della crisi che sta impazzando sul web.

Tra Maddalena Corvaglia e Alessandro è vera crisi o solo gossip?

Notizie gossip – Come noto, Maddalena Corvaglia, prima di ritrovare la felicità accanto ad Alessandro, ha vissuto un periodo cupo a seguito della fine del suo matrimonio con Stef Burns, chitarrista del poeta Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie. Secondo quanto si apprende dal famoso settimanale Diva e Donna, la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea a causa del lockdown, cosa assai curiosa, in quanto, la Corvaglia e Alessandro Viani dopo il periodo di quarantena sono di nuovo insieme.

Sempre secondo quanto riportato dal settimanale, tra i due c’è un allontanamento forzato stando a quanto dichiarato da fonti vicinissime ai diretti interessati. Ma la realtà sembra essere tutt’altra.

Maddalena Corvaglia é crisi con il compagno? Le foto su Instagram dicono altro!

Notizie gossip – Indizio 1 – Come possiamo vedere dai loro profili Instagram, i due non appaiono insieme molto spesso. Indizio 2 – Osservando attentamente le foto postate da Maddy non più tardi di 6 giorni fa, Maddalena, il compagno Alessandro e i loro cani, appaiono tutti nello stesso letto.

La notizia della crisi invece è stata tirata fuori 4 giorni fa. Se giriamo le foto possiamo constatare che la notizia sembra essere infondata. A seguito di quest’ultima, al momento non c’è stata alcuna dichiarazione da parte di Maddalena e nessun comunicato stampa che dia veridicità al gossip sulla crisi. Di seguito, possiamo vedere ulteriori foto che confermano la fake news sulla crisi.

E’ crisi tra Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani?

Notizie gossip – Nella foto sottostante, è lampante che il compagno di Maddalena Corvaglia, Massimo, si è fatto scattare la foto con il cane e nella stessa casa ed è stata pubblicata non più tardi di 6 ore fa. Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani sono in crisi? Ognuno tragga le sue dovute conclusioni.