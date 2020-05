Quando inizia «L’Italia che fa» lo show di Veronica Maya

La conduttrice televisiva Veronica Maya, dopo una breve pausa televisiva, è pronta a tornare in Rai con un nuovo programma «L’Italia che fa». Durante gli anni, il pubblico l’ha apprezzata soprattutto per la conduzione del longevo Verdetto Finale dal 2008 al 2014 e dello Zecchino D’Oro dal 2006 al 2014, su Rai 1. Tra le sue esperienze più recenti si contano: Quelle brave Ragazze (2017-2018, Rai 1), W la mamma (2017, Rai 1), Miss Europe Continental (2017, Fashion Tv).

Recentemente è stata anche ospite a Live – Non è la D’urso, nel ruolo di opinionista, su Canale 5. Veronica Maya adesso è pronta per il tanto atteso ritorno in Rai con il nuovo show L’Italia che fa.

Ecco quando inizia: L’Italia che fa

«L’Italia che fa» il ritorno in TV di Veronica Maya

L’Italia che fa con Veronica Maya era programmato per il 25 maggio, ma, a causa del Coronavirus, la messa in onda si è spostata all’1 giugno. L’Italia che fa andrà in onda su Rai 2, alle ore 16:10 dal lunedì al venerdì, prodotto da Libero Produzioni Televisive, in collaborazione con Rai Pubblicità. Gli autori sono Marco Falorni e Andrea Frassoni. La regia è di Giovanni Caccamo. Direttore della fotografia Giorgio Gorgatti, della scenografia Barbara Fizzotti.

L’Italia che fa racconterà l’impegno verso il prossimo

Lo scopo del programma è quello di mostrare l’impegno verso il prossimo da parte di enti no-profit. Come scrive Blogo: “Il programma farà da tramite tra il pubblico e i temi trattati, saranno raccolte segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l’ambiente che li circonda.”

Finalmente sarà possibile spiegare in TV l’importanza di questi enti e di queste persone che si mettono a disposizione mossi solo dall’amore verso il prossimo.