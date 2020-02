Chi ha vinto La Pupa e il Secchione e viceversa? Ecco i vincitori

Chi ha vinto La Pupa e il Secchione e viceversa? Scopriamo qual è stata la coppia vincitrice de La Pupa e il Secchione e viceversa 2020. Nella finale de La Pupa e il Secchione e viceversa, andata in onda ieri sera martedì 18 febbraio in prima serata su Italia 1 e condotta alla grandissima da Paolo Ruffini, è stata la coppia che partita in sordina, giorno dopo giorno, ha interpretato al meglio il gioco di coppia. L’impegno quotidiano di capirsi, l’amalgama, a dimostrazione di come due mondi completamente agli antipodi, si sono fusi alla perfezione. Il dato di fatto, sotto gli occhi di tutti, è il risultato finale che li ha consacrati vincitori de La Pupa e il Secchione e “viceversa”. Chi sono i vincitori? Andiamo a scoprirlo…

Chi ha vinto La Pupa e il Secchione?

La pupa e il secchione e viceversa 2020,

Chi ha vinto La Pupa e il Secchione e viceversa ? Una puntata ricca di colpi di lingua, quella di ieri sera. Nella sfida più sperimentale e “interessante” del reality game, quella dei baci, che è stata supervisionata da Maria Monsè, (nota per il suo piglio), la sfida è andata ben oltre i 30 minuti previsti in scaletta. Le coppie che dato hanno di più, all’insegna del superamento della sfida più attesa: sono state le coppie, Scalzi-Stefano e Marina-Massa. I primi hanno totalizzato 10 punti e hanno preso il largo sulle altre coppie in sfida che hanno totalizzato 8 punti.

Chi ha vinto La pupa e il secchione, i vincitori

La pupa e il secchione e viceversa, i vincitori – Gli ospiti della serata sono stati: l’attrice Sandra Milo, la showgirl Maria Monsè, il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il noto venditore Giorgio Mastrota. Gli ospiti hanno supervisionato le prove delle coppie. I ragazzi si sono affrontati a viso aperto per aggiudicarsi la vittoria finale: La prova del bacio più lungo, la Prova della Televendita. La Prova Cinema. Infine, il Bagno di cultura. Chi ha vinto La Pupa e il Secchione? Con la prova del Bagno di cultura e ottenendo il maggior numero di punti ad aggiudicarsi la vittoria de La pupa e il secchione 2020 è stata la coppia dei viceversa, formata da: Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco.