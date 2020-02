Oroscopo settimanale di Paolo Fox

Oroscopo della settimana. Le previsioni astrologiche e la classifica dei segni zodiacali più fortunati secondo Paolo Fox. Oroscopo della settimana: i consigli di Paolo Fox. Oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio Ritorna l’appuntamento della domenica con l’oroscopo di Paolo Fox, sempre in diretta tv da Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. Oroscopo settimanale di febbraio 2020 per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Vediamo l’oroscopo della settimana.

Acquario: l’oroscopo per la settimana in una buona condizione astrologica. Intesa nelle relazioni sentimentali. Mostrati disponibile con chi ami. Il tuo umore sarà favorevole agli incontri e compromessi. Diverse possibilità in ambito professionale, abilità e buoni contatti. Devi dimostrare competenza.



Pesci: per l’oroscopo di questa settimana, non temere cambiamenti nella tua vita sentimentale. Benessere e serenità saranno favoriti all’influenza di Venere. I single dei pesci, condurranno una vita sociale molto attiva e avrete l’opportunità di incontrare persone interessanti. Nel lavoro, i buoni risultati ti faranno avere successo.

Vergine: per l’oroscopo settimanale del segno: occhio a Saturno in opposizione. Questa condizione riguarda la vita di coppia. Questa settimana potrebbe creare qualche incertezza ai single. Non confondere l’amore con l’amicizia. Fortuna nel lavoro.

Ariete: Questa settimana Venere e la Luna formeranno un bel triangolo amoroso e potrete puntare tutto su un’affettuosità marcata che colpirà dritto al cuore. Attenzione sul lavoro: non siate presuntuosi.

Sagittario: l’oroscopo settimanale favorisce l’intesa di coppia. Siate pronti e più equilibrati, accogli la vita così com’è. Ti adatterai ad ogni situazione e sarai tanto più affascinante. L’amore potrebbe avere la meglio di te. Settimana favorevole nel lavoro grazie al tuo intuito. Essi disponibile con gli altri.

Leone: secondo Paolo Fox, l’oroscopo settimanale dice: ordine nelle relazioni, anche sentimentali. Allontana le tensioni dal dubbio e dalla noia. Persevera nel ristabilire armonia nella vita sentimentale. Potresti incontrare una persona speciale. Non essere cinico, e l’amore ti ricompenserà. Iniziative professionali:fai ciò che devi, Urano sarà in una buona posizione astrale.

Toro: attenzione alla vita sentimentale! Chi è single, per l’oroscopo settimanale potrebbe lasciarsi attrarre da una persona. Guardare oltre per vedere se è sentimento vero. Bene la vita professionale sotto il profilo lavorativo. Nei prossimi mesi potresti sviluppare grandi progetti che potrebbero cambiare il tuo futuro.

Gemelli: Il vostro inizio settimana sarà un pò teso a causa della Luna in opposizione. Potreste essere confusi in campo sentimentale e a causa di questo potreste essere anche malinconici.

Scorpione: chi semina vento, raccoglie tempesta! Nella tua vita sentimentale raccoglierai ciò che hai seminato. Nella coppia, se ti sei impegnato raccoglierai tenerezza. Viceversa, il contrario. Se ti trovi in ??una crisi, decidi con determinazione. In ogni caso, non accontentarti. Nel lavoro, concentrati su un obiettivo.

Capricono: per l’oroscopo settimanale sarai diviso tra il senso del dovere e il desiderio di fare come ti pare. Dovrai fare uno sforzo reale per non cedere alla tentazione. Ci sarà qualcuno che ti farà dimenticare tutti i tuoi buoni propositi. Nel lavoro, dopo un periodo confuso, adesso è il momento di mettere ordine nella tua attività. O di risolvere un problema professionale che ti riguarda. Quindi, tutto si sposterà nella giusta direzione. E dipenderà da te trane vantaggio prendendo delle precauzioni, cercando contatti utili o cercando supporto.

Cancro: Consolida la tua relazione, sarebbe ora. Il tuo impegno ti ripagherà grazie al pianeta Venere. Settimana senza novità per chi cerca l’amore. Nel lavoro, prospettive professionali interessanti grazie a Mercurio. Potresti fare un grande passo avanti nella tua carriera.

Bilancia: secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox: tensione in amore! Le coppie potrebbero risentire dell’usura del tempo. Stacca dalla routine quotidiana e ritrova l’entusiasmo. Non illuderti in amore anche se sei in cerca di Un nuovo amore. Sfrutta a pieno le tue idee per la tua carriera. Ci saranno molte opportunità. Preparati a sfruttarle.