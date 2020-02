Milly Carlucci non è andata al matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo. La padrona di casa di Ballando con le stelle diserta le nozze della sua ex ballerina. Cerchiamo di capire per quale motivo la conduttrice della trasmissione di Rai Uno Il cantante Mascherato, appena conclusa, ha detto no nel giorno più bello di Samanta Togni.

Milly Carlucci in cerca vendetta?

Ebbene sì. C’è già chi grida alla VENDETTA PERSONALE. La causa del rifiuto a partecipare alle nozze potrebbe essere dovuto al sì di Samanta Togni a Mario Russo. Ricordiamo che proprio oggi, 15 febbraio 2020, la ex ballerina di Ballando con le Stelleha sposato Mario Russo, il chirurgo plastico incontrato per caso sulla tratta ferroviaria Napoli-Roma. Le nozze si sono celebrate presso Mulino Eroli a Narni, in provincia di Terni, dove nacque appunto la ex ballerina di Milly Carlucci. Il rito è stato celebrato dal sindaco di Terni.

Carlucci e Togni ai titoli di coda?

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha dato il ben servito alla Togni? Ovviamente la notorietà di Samanta arrivava proprio dal programma RAI targato Milly Carlucci. Quando il fato malevolo ci mette lo zampino… la Carlucci non si presenta alle nozze della ballerina che ha detto addio al suo programma che sta per tornare in onda il 28 Marzo 2020. Eppure i tempi televisivi per preparare la nuova edizione di Ballando ci sarebbero… e forse, anche per partecipare al matrimonio.

Milly saluti social a Samanta nel giorno del matrimonio!

Però, va detto che Milly Carlucci ha fatto pubblicamente gli auguri a Samanta tramite social: “Samanta, ti voglio bene! Tanta, tanta felicità non potrò essere lì con te ti penserò tutto il giorno!” Ai posteri l’ardua sentenza.