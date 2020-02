Domenica live News: Vittorio Cecchi Gori andrà in carcere?

Domina live Ultime notizie – Rita Rusic a Domenica Live news domani domenica 1 marzo 2020, su Canale 5, alle ore 17,20, dopo la notizia dell’arresto dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori. “Vittorio non si trova nel carcere di Rebibbia come scrivono i giornali. È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte» ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Domina live Ultime news – Vittorio Cecchi Gori è stato condannato il giorno 27 febbraio 2020 in via definitiva per il fallimento della casa di produzione cinematografica Safin. L’ex produttore del maxi schermo ed ex patron della Fiorentina è stato il destinatario di un ordine di carcerazione pari a 8 anni e cinque mesi di reclusione. Attualmente Cecchi Gori, come ha confermato l’ex moglie Rita Rusic, è ricoverato in ospedale nella Capitale, dove si troverebbe piantonato dalla polizia penitenziaria.

Domina live Ultime notizie – Rita Rusic a Domenica Live Secondo quanto si è appreso dai media, il ricovero risale al giorno della condanna. Vittorio Cecchi Gori resterà in ospedale almeno fino a lunedì 2 marzo 2020. L’ordine di carcerazione sarebbe stato notificato a Cecchi Gori venerdì pomeriggio, 28 febbraio, presso la struttura sanitaria di Roma Policlinico Agostino Gemelli. Al termine della degenza, è previsto il suo trasferimento nel carcere romano di Rebibbia.