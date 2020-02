DOMENICA IN Ospiti domani, news e anticipazioni della puntata del 1 marzo 2020. La 25^ puntata di “Domenica In”, in onda domenica 1 marzo alle ore 14,00 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista al giornalista Vincenzo Mollica, in pensione dal 29 febbraio, dopo 40 anni di attività al TG1. Per l’occasione, verrà mostrato anche un filmato inedito realizzato da Adriano Celentano e che contiene immagini del ‘molleggiato’ e di Vincenzo Mollica, da sempre grandi amici.

Ancora tanto spazio alla musica con Marco Masini, che si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei suoi celebri successi oltre al brano “Il confronto”, presentato a Sanremo.

Le Vibrazioni, invece, canteranno il brano “Dov’è”, mentre Michele Zarrillo accennerà alcune delle sue bellissime canzoni per poi esibirsi con il brano sanremese “Nell’estasi o nel fango”.



Renato Rascel

La storia dell’indimenticabile Renato Rascel rivivrà attraverso un’ampia intervista con Giuditta Saltarini, sua compagna per tanti anni, con la quale si ripercorreranno i momenti più belli della loro carriera e della loro storia d’amore dalla quale nacque il figlio Cesare, oggi apprezzato cantante e musicista.

La puntata si concluderà con un’intervista al Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, che interverrà insieme alla Nazionale italiana di pallanuoto.