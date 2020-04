Valeria Marini torna su Instagram con il nuovo fidanzato Gianluigi Martino

Gossip – Valeria Marini, ormai da più di un anno, fa coppia fissa con il fidanzato Gianluigi Martino. Le loro apparizioni in pubblico sarebbero sempre più frequenti. La star del Bagaglino Valeria Marini su Instagram pubblica una foto insieme al suo nuovo fidanzato e scrive: “Love Always Wins” (tradotto in italiano: l’amore vince sempre n.d.r.). Il post impazza sui social e piovono complimenti per la coppia e sulla showgirl: “Che Belli che siete, vi abbraccio, speriamo di rivederci presto. Verissimo l’amore vince su tutto. Siete Stellari”. E ancora: “Che Bella coppia, speriamo sia quello giusto te lo meriti…!!!“

Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino accendono il gossip

Gossip – In questo periodo di estrema difficoltà, la showgirl inneggia il trionfo dell’amore su tutto, con l’amore ce la faremo, insieme ed uniti. La storia d’amore che Valeria sta vivendo con il suo nuovo fidanzato, che oltre ad essere il suo compagno è anche il suo manager, ha fatto accendere molti rumors. Il gossip del momento sulla coppia, sembrerebbero riguardare le effusioni bollenti che la coppia si sarebbe scambiata in luogo pubblico.

Gossip, Gianluigi Martino è il fidanzato di Valeria Marini

Valeria Marini e Gianluigi Martino

Gossip – “Le pareti dei camerini del teatro direbbero molto, se avessero il dono della parola” questa la dichiarazione di Gianni Lorena su Novella 2000. Sembrerebbe infatti, che la coppia, durante le prove dello spettacolo “La Presidente”, nelle pause, si sia lasciata andare ed abbia dato via libera ai “bollenti spiriti”. C’è chi in maniera anonima ha dichiarato: “Lui è un ragazzo molto appassionato e Valeria pure è molto presa”. Che dire… se son rose, fioriranno!