«Cake Star pasticcerie in sfida» torna con le puntate inedite a partire dal 3 luglio alle 21.10 su Real Time

Katia Follesa e Damiano Carrara tornano a caccia di talenti con Cake Star pasticcerie in sfida. Le puntate inedite andranno in onda a partire dal 3 luglio 2020 su Real Time canale 31 del digitale terrestre e su Dplay plus.

“Cake Star”, la competizione più golosa della tv, torna con gli episodi inediti girati prima dell’emergenza sanitaria da venerdì 3 luglio alle 21:10 su Real Time (Canale 31).

Chi sarà la prossima “Cake Star”?

I giudici Katia Follesa e Damiano Carrara in giro per l’Italia

I giudici Katia Follesa e Damiano Carrara sono pronti a raggiungere le tappe mancanti del loro viaggio in giro per l’Italia alla ricerca della Cake Star di ogni città. Tre pasticceri esperti si sfideranno secondo tre categorie: la pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”.

I finalisti dovranno realizzare “la torta della vittoria” sulla base di tre ingredienti tipici del luogo. In ogni città, Damiano visiterà il laboratorio dei pasticceri in sfida, mentre Katia incontrerà i clienti delle pasticcerie, tra cui diversi rappresentanti di realtà tipiche locali.

“CAKE STAR: PASTICCERIE IN SFIDA” (4 episodi da 60’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 160 e 161, Tivùsat Canale 31.

Tutte le puntate inedite della serie sono disponibili su Dplay Plus e, successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).