Andrea Denver e Adriana, il gossip dilaga e la fidanzata Anna Wolf, sarà felice di sapere determinate cose?

Andrea Denver torna a parlare di Adriana Volpe. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, tanto amato dal pubblico, è al centro di molti gossip per la sua amicizia con la moglie di Roberto Parli. Sulle pagine del settimanale Chi in edicola, Andrea Denver parla di Adriana ma anche del suo rapporto con la fidanzata, l’influencer Anna Wolf, che non dovrebbe essere molto contenta alle affermazioni del suo fidanzato…

Denver racconta: “Devo dire che il primo impatto è stato decisamente traumatico.… L’isolamento l’ho trascorso e lo sto trascorrendo nella mia casa di Verona, vicinissima a quella dei miei genitori”. Andrea ha poi voluto raccontare la sua storia d’amore con Anna: “Sono stato corteggiato da moltissime donne nella mia vita, però dopo aver incontrato Anna tutto è cambiato.

Andrea Denver torna a parla della Volpe: “Mi è piaciuta molto fin dall’inizio…”

Andrea Denver

Ci siamo conosciuti a dicembre 2016 durante una mostra d’arte a Miami. Mi è piaciuta molto fin dall’inizio e ho trascorso tutta la sera a parlare con lei e ne ho approfittato per invitarla a pranzo il giorno dopo. Quando Anna ha ordinato la pasta e l’ho vista mangiare il pane, da bravo italiano, ho perso davvero la testa per lei!. Abbiamo un ottimo rapporto anche con i genitori, da entrambe le parti, e cerchiamo sempre di organizzare qualche incontro tra le nostre famiglie”.

Gossip, Andrea Denver su Adriana: “Rispecchia il mio ideale di donna sia esteticamente”

Gossip – Non poteva mancare inevitabilmente la domanda su Adriana. Andrea Denver su Adriana Volpe: i due ex Grande Fratello Vip dentro la casa hanno stretto un rapporto d’amicizia intenso e affettuoso, tanto da far nascere molti gossip su una possibile relazione, che ad oggi sembrerebbe essere naufragata.

Andrea Denver risponde sulla Volpe senza esitare e dice: “Al di là degli apprezzamenti che ho fatto più volte pubblicamente, Adriana rispecchia il mio ideale di donna sia esteticamente, sia per le sue spiccate qualità personali. Lei mi ha dato tanto sul piano umano, era un piacere ascoltarla e passare del tempo insieme, sapeva darmi forza e consigliarmi su tantissime cose”.