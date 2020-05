Compleanno di George Clooney: “Più invecchia, più migliora”

George Clooney compleanno 2020 – Giornata importante per il premio Oscar: George Clooney compie 59 anni. Un bellissimo traguardo, meglio ancora se paragonato ai suoi numerosi successi cinematografici e televisivi. Oggi, in occasione del suo compleanno, il settimanale Gente lo apostrofa così: “tra gli attori più pagati e affascinanti di Hollywood, per cui vale il motto del vino buono: più invecchia, più migliora”.

Il ruolo che ha reso famoso George Clooney è stato quello del pediatra Doug Ross in E. R. Medici in prima linea, la fiction vintage che si è vista per anni su Rai2. Questa serie ha messo l’attore subito sulla piazza cinematografica, infatti, mentre era ancora sul set di E. R. Medici in prima linea, ha ottenuto il ruolo di Bruce Wayne in Batman e Robin, nel 1997.

Una carriera da Oscar: George Clooney dalla televisione al cinema

George Clooney compleanno 2020

L’anno successivo inizia una lunga collaborazione con il regista Steven Soderbergh, con la commedia drammatico sentimentale Out of Sight. Ma l’apice del successo di George Clooney arriva nel 2001 con la trilogia di Ocean’s Eleven. Da qui, solo un’escalation di successi, che lo portano, nel 2006 all’Oscar come miglior attore non protagonista per il film Syriana.

Ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar come miglior attore nel 2008 per Michael Clayton, nel 2010 per Tra le nuvole, nel 2012 per Paradiso amaro e per la migliore sceneggiatura non originale per Le idi di marzo, vincendo nel 2013 l’Oscar al miglior film per la produzione di Argo. È inoltre vincitore di cinque Golden Globe (tra cui uno alla carriera) e un Premio Osella alla Mostra del cinema di Venezia.

Clooney oltre la carriera: l’altruismo e la famiglia

George Clooney è anche Messaggero di Pace per le Nazioni Unite. Inoltre, ha donato circa un milione di dollari per fronteggiare l’emergenza Covid-19, anche a favore delle strutture sanitarie della Lombardia. L’attore, infatti, è innamorato di questa regione, dove possiede una villa, nei pressi del Lago di Como.

A questo si aggiunge anche il successo nella vita privata. Dopo la storia con Elisabetta Canalis che ha appassionato il pubblico e che ha visto la coppia al centro del gossip, l’attore ha trovato l’altra metà della mela. Oggi ha una famiglia e due figli gemelli: Alexander ed Ella, avuti dalla moglie Amal Alamuddin.

Clooney pluripagato è noto anche per alcune delle sue spese folli, tra cui la costruzione di una Casa dei giochi, per i suoi figli, dal valore di 10.000 dollari. Tuttavia questo sarebbe solo il minimo di fronte alla generosità e l’impegno umanitario dimostrato da George Clooney nel corso della sua carriera.