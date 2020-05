Puntata di gaffe per Bianca Guaccero a Detto Fatto, che grazie all’ennesima gaffe entrerà negli annali della tv italiana

La conduttrice di Detto Fatto già prima della gaffe, aveva commesso alcuni errori. Parlando con l’esperto di gossip Jonathan Kashanian, la Guaccero ha dimenticato le norme di distanziamento sociale imposte dal Covid-19, e non solo non ha rispettato il distanziamento, come previsto da legge, ma nel parlare e scherzando con Kashanian gli toglie il capello.

Kashanian risponde prontamente: “Ora bisognerà disinfettarlo!!!!”. Resasi conto la conduttrice chiede scusa imbarazzata per quanto accaduto. Ad attenderla, però, l’aspetta un imbarazzo peggiore.

Detto Fatto, Guaccero: “Dai ragazze, ditemi come igienizzare la p…..a”

Detto Fatto, gaffe clamorosa di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero lancia la pubblicità e credendo di essere fuori onda rivolgendosi alle specialiste dell’igiene, Titty e Flavia, chiede: “Dai ragazze, ditemi… come si fa a igienizzare la passera?”. Il microfono ancora acceso ha catturato la frase della Guaccero e purtroppo anche le telecamere poiché seppur la pubblicità fosse stata lanciata dalla conduttrice lo studio ed il programma erano ancora in onda.

Il filmato della “gaffe” della Guaccero è diventato in tempi da record virale. Una giornata carichi di imbarazzi per la conduttrice televisiva Rai.