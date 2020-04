Paola Di Benedetto e Malena la Pugliese: cosa condividono le due ex Gf Vip

Ultime notizie, news, gossip dopo il Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto e Malena la Pugliese, ecco cosa condividono le due ex GFVIP. Cosa condividono le due ex gieffine Paola Di Benedetto e Malena La Pugliese? La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 ha conquistato il pubblico non solo per il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. La fidanzata del cantante Fede, Paola Di Benedetto ha incantato tutti durante la finale del GFVIP scegliendo un abito scollatissimo. Durante la diretta, la regia Mediaset, ha più volte inquadrato le bellissime gambe dell’ex GFVIP. Paola Di Benedetto con il vestito della finale, oltre ad una scollatura da urlo, aveva due spacchi profondissimi sul davanti che lasciavano molto spesso scoperte le gambe della ragazza.

L’accostamento tra Paola Di Bendetto e Malena la Pugliese è la passione per la moda. A quanto pare le due ex gieffine hanno gli stessi gusti nella scelta degli abiti. Pochi minuti fa, infatti, Malena la Pugliese ha pubblicato sui social una foto che risale a febbraio in cui indossa uno splendido abito verde smeraldo. “1feb2020 – VERDE COME L’EDERA: resistente, avvolgente, dominante… sempreverde” è la didascalia alla foto. “Troppo bello quel vestito”, “Sei bellissima, un raggio di speranza in questo periodo grigio” commentano i fan.

Malena La Pugliese e Paola Di Benedetto indossano lo stesso vestito della finale. Lo scatto pubblicato su Instagram da Malena è voluto essere una chiara provocazione per attirare l’attenzione dei fan e scatenare il gossip? Al momento, nessuno ha notato, che il vestito plissettato in verde speranza firmato da Elisabetta Franchi è identico a quello indossato da Paola Di Benedetto alla finale del Grande Fratello Vip 2020. Il gossip è ormai partito. Buona visione!

