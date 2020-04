Pippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti la dichiarazione d’amore in quarantena di coppia e scambio di frasi d’amore per l’allenatore e la fidanzata

Vip in quarantena: Pippo Inzaghi Angela Robusti stanno passando la quarantena insieme, e di certo non nascondono il loro amore. Sul profilo della fidanzata di Pippo Inzaghi, Angela Robusti, è apparso questo post romanticismo. Andiamo a vedere cosa ha detto Angela circa le giornate trascorse insieme al suo fidanzato: “Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore… Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così: con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra. Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo… ascoltiamo… e io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste. Ti amo”. Filippo Inzaghi replica: “Amore mio grande”.

Vip in quarantena: Questa è la dichiarazione d’amore di Angela Robusti a Filippo Inzaghi. Per la prima volta la coppia compare insieme sui social e lo fa con uno scatto dolcissimo e appassionato. Angela Robusti e Inzaghi: “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo”.

