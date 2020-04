Quarantena a Milano per Melissa Satta e Boateng ultime notizie gossip: intrappolati in Turchia per l’emergenza Coronavirus

Le ultime notizie gossip annunciano il rientro in Italia di Melissa Satta e Boateng, rimasti intrappolati in Turchia insieme al figlio Maddox a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La Satta era volata in Turchia con il figlio per andare a trovare il marito in occasione del carnevale. Il viaggio di piacere si è trasformato poi in un incubo. La showgirl ha dovuto trascorrere la quarantena in Turchia per un mese e mezzo, bloccata come tanti nostri connazionali all’estero.

Melissa Satta e Boateng dopo l’isolamento da Coronavirus in Turchia tornano in Italia. Finalmente a casa

Per affrontare l’isolamento Melissa, bloccata in Turchia, si è dedicata ai suoi fan pubblicando selfie e allenamenti per mantenere tonico il suo corpo mozzafiato. Tra i tanti post non mancavano certo quelli di sofferenza per lo stare lontano dall’Italia, dove la showgirl ammette di sentirsi a casa sua. Trovato finalmente il volo per il rientro, la famiglia riunita, torna nella loro casa di Milano. La Satta è contenta di essere finalmente tornata a casa e si distrae pubblicando su Instagram i suoi allenamenti fisici. Il marito Kevin Boateng, per passare il tempo, si improvvisa giardiniere.

Fuga dall’Italia o bloccati in Turchia? La quarantena di Boateng e Melissa Satta

Boateng e la Satta tornano in Italia insieme al figlio Maddox. Durante la quarantena in Turchia, non sono mancati per Melissa, gli attacchi da parte del web, dove veniva accusata di essere fuggita dall’Italia. La showgirl ha prontamente smentito la notizia ribadendo che a causa del Covid-19 era tutto bloccato e non poteva far rientro. Lo ha poi dimostrato scegliendo di rientrare non appena possibile. Peccato che ora, visto il prolungamento delle ristrettezze imposte dal Governo, le aspettino altre due settimane di quarantena! Che dire… andrà tutto bene!