Pago Gossip

Pago Gossip, News – Le ultime notizie dall’eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Pago torna alla vita di tutti i giorni. L’esperienza nella casa del GFVIP lo ha portato a riflettere. L’ex gieffino ha ritrovato l’amore, ha capito di non poter fare a meno della sua fidanzata Serena Enardu. “Eccomi, ci siamo… C’è voluto del tempo, ma finalmente è arrivato il momento! Sono qui che guardo, scelgo, insieme a tutti voi che colore dare a questa benedetta vita, che, come per ognuno di noi, dovrebbe fare, da zero ha ripreso a camminare! Già, perché Il primo passo è stato fatto. Il cammino è ripreso, devo solo continuare e non sbagliare le tonalità. Lo farò, con calma però, perché in questi lunghissimi mesi ho imparato ad avere pazienza”.

Ho imparato ad ascoltare, non solo il mio cuore ma anche quello degli altri

Pago ultime notizie – Pago: “Ho imparato a non giudicare, fatelo anche voi, vi prego. Ho imparato che si può sbagliare. L’ho fatto e lo farò sempre, ma ho imparato soprattutto che si deve amare… sempre.

Ho imparato che da quello zero ci si può sempre risollevare, così tanto che se vuoi… puoi diventare un elefante… e noi tutti lo diventeremo. Io lo diventerò con l’aiuto delle persone che da sempre amo, con quelle che amerò… per sempre. Con quelle che mi fanno battere il cuore e che mi fanno emozionare”.

Pago Gossip -“Lo farò con la mia musica. lo farò con tutti voi, che mi sostenete e mi date la forza di non mollare. Lo farò perché ho imparato che la felicità sta nello smettere mai di credere nel bene e nell’amore. Che Dio vi benedica tutti #iosonopacificosettembre #iosonolamiavita #iosono #pago“.