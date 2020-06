Chi è Sara Scaperrotta: tutto sulla fidanzata di Nicolò Zaniolo

Chi è Sara Scaperrotta – La fidanzata di Nicolò Zaniolo è una studentessa e Influencer romana. È nota per essere la fidanzata del centrocampista della Roma. Ha 21 anni, uno in più di Nicolò, studia Moda e Costume presso l’università La Sapienza di Roma e si dedica anche ai social. Il suo profilo Instagram conta oltre 80.000 follower. I suoi fan amano i suoi outfit e il suo bellissimo fisico. Come si deduce dai suoi post, il grande sogno di Sara Scaperrotta (oltre ad avere una famiglia e molti figlie, magari con Nicolò) è diventare fashion blogger e stilista. Lei stessa ha annunciato che questa estate uscirà una sua collezione di moda.

La storia d’amore con Nicolò Zaniolo

Sara, che si è raccontata durante un’intervista pubblicata da Roma News, rivela di aver conosciuto Nicolò Zaniolo tramite amici in comune. Ma la loro storia non iniziò col piede giusto a causa della timidezza di entrambi. Poi però scoppia l’amore e i due stanno insieme da circa un anno. Tuttavia, a febbraio di quest’anno, Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo hanno attraversato un periodo di crisi arrivando addirittura a lasciarsi. Durante questo periodo il calciatore si trovò al centro del gossip per un presunto flirt con Elisa Visari, attrice di A Casa Tutti Bene di Muccino. Ma poco dopo arriva il ritorno di fiamma.

Sara e Nicolò, matrimonio in vista? Lei: “ne parliamo, sogniamo”

Il calciatore e l’influencer, come dichiara lei stessa, adesso abitano insieme. Sara ha un bellissimo rapporto con la suocera e la cognata, che definisce “persone stupende e di una dolcezza unica”. La giovane studentessa è stata vicino al calciatore soprattutto durante un periodo molto difficile per Nicolò: l’incidente sul campo e l’ifortunio. Non escludono l’ipotesi del matrimonio, ma a riguardo Sara Scaperrotta spiega: “ne parliamo, sogniamo. Ma è ancora troppo presto, ci penseremo più in là […] Il mio primo pensiero è quello di avere una bella famiglia, con tanti figli, con Nicolò, se sarà“.