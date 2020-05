Alessandro Borghese dopo lo stop forzato torna Sky Uno con il suo cooking show a ritmo di musica:” Alessandro Borghese Kitchen Sound”.

Borghese in occasione dell’inizio della sua trasmissione giunta alla sesta edizione, rilascia un’intervista a Sorrisi e Canzoni e Borghese dichiara: “Sono felice di essere nuovamente sul set, seppure con una troupe ridotta e con le telecamere da remoto per lavorare in sicurezza: è un piccolo segno di ritorno alla normalità”.

Alessandro Borghese confessa come sta vivendo e come ha vissuto questo periodo di emergenza. Lo chef romano ha confessato di averlo trascorso coltivando le sue passioni, come ad esempio montare gli orologi e prendendosi cura della sua famiglia e cucinando per loro.

Alessandro Borghese confessa di cucinare suon di Rock

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2020 su Sky Uno

Borghese tra le altre cose, rivela di cucinare sempre con un sottofondo musicale, tra i suoi generi preferiti inserisce blues e rock. Quest’ultimo è il genere favorito perchè gli rapisce l’anima. Inoltre, lasciandosi andare alle chiacchiere durante l’intervista Borghese confida di cucinare da quando era bambino e di aver trasmesso la sua passione alle figlie

Alessandro Borghese in cucina con le sue figlie

Dal momento che in trasmissione Borghese propone delle ricette da realizzare con i più piccoli, il giornalista vuole sapere se cucina con le sue figlie, Borghese senza remore: “Sì. Arizona prima guarda cosa faccio, poi mi chiede se può aiutarmi. Alexandra sta iniziando a scoprire tutti i sapori dei “grandi”. È molto golosa e assaggia di tutto. Per ora si divertono, cucinare per loro è un gioco, ma hanno un’ottima manualità e un fine senso del gusto. Promettono di diventare più brave di me”.

Borghese torna in onda con Alessandro Borghese Kitchen Sound e Quattro Ristoranti

A chiudere l’intervista non poteva mancare la domanda sull’altro programma molto amato del rinomato chef romano, “Quattro Ristoranti”. In proposito Borghese ha dichiarato: “Tengo molto a “4 ristoranti”. E tornerà, anche se la formula, ovviamente, andrà ripensata”.