Gossip notizie ultima ora: Morgan papà per la terza volta, la compagna Alessandra Cataldo ha partorito

Marco Castoldi, in arte Morgan papà terza volta. La sua attuale compagna Alessandra Cataldo ha partorito. Di lei si sa molto poco. Una gravidanza vissuta lontana dai riflettori. Il primo a rivelare la nascita della terza figlia di Marco Castoldi, anticipando addirittura il papà, è stato il dj Ricc Frost, grande amico dell’ex di Asia Argento, che su Facebook ha scritto: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere, ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”. Fiocco rosa nel mondo della musica.

Poche ore dopo è arrivato anche il messaggio dell’artista: “Ninna Nanna di Morgan. È nata Maria Eco”. I fan si congratulano con lui per il lieto evento e commentano: “Benvenuta, Maria Eco. Augurissimi a papà Marco e mamma Alessandra”, “Bellissima la ninna nanna”.

Gossip notizie ultima ora – Morgan papà terza volta: già padre di Anna Lou, 18 anni, nata dalla lunga relazione con Asia Argento, e di Lara, 7 anni, avuta dall’ex fidanzata Jessica Mazzoli, conosciuta quando era giudice di X Factor e lei era concorrente in gara del talent show. Dell’attuale relazione con la Cataldo si sa pochissimo. Secondo la Mazzoli i due si sarebbero conosciuti quando lei era ancora fidanzata con il 47enne ed era incinta di otto mesi. Starebbero insieme dal 2012. Ufficialmente però sono coppia da 3 anni.