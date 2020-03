Le anticipazioni della diciassettesima puntata del 18 marzo 2020 della 4 edizione del reality show Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e Wanda Nara. Vediamo l’eliminato e le nomination

Grande Fratello Vip Ultime notizie dalla casa del Grande Fratello. Le anticipazioni sui concorrenti al tele-voto e a rischio eliminazione della prossima settimana sono: Elia,Testi e Volpe. Uno tra loro sarà eliminato nel corso della diciassettesima puntata del GFVIP 4 in onda il 18 marzo 2020 alle 21:30. Le news e gli aggiornamenti sull’eliminato e le nomination nella 17a puntata del GFVIP 4. Grande Fratello Vip anticipazioni su quando finisce Grande Fratello 2020.

I concorrenti al tele-voto a rischio eliminazione dal GFVIP 4 sono: Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati.

Grande Fratello Vip GFVIP 4 anticipazioni sul reality show: primo finalista e la doppia eliminazione

Come vi abbiamo anticipato ieri mattina, il Grande Fratello news chiude anticipatamente. I correnti del GFVIP 4, hanno accusato il colpo da Covid-19 e il Grande Fratello si avvia verso la conclusione a causa dell’emergenza Coronavirus. Non durerà fino alla fine di aprile, come anticipato da Alfonso Signorini, ma la finale è mercoledì 8 aprile 2020. Nel corso della diciassettesima puntata in onda su Canale 5 verrà decretato il primo finalista e ci sarà la doppia eliminazione.

Grande Fratello Vip anticipazioni sui concorrenti rimasti in gara

Vediamo i concorrenti rimasti in gara per la sfida alla finale: Patrick Ray Puglielese, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Andrea Denver, Valeria Marini, Sara Soldati, Ferananda Lessa, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fabio Testi.